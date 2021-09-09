Москва, 9 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Подъем, который вскоре переживет мировая экономика, будет очень сильным. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Fillon2017.fr Франсуа Фийон

«Мы будем присутствовать при сильном экономическом подъеме по всему миру, — сказал Фийон. — Это будет сильный подъем, так как мы будем много компенсировать. Всемирный банк предсказывает 6% роста в 2021 году и 5% — в 2022 году. Будет такой возвратный рост. Мировая экономика продолжит развиваться, так как население мира растет. И те, кто думает, что ковидный кризис останавливает экономику на длительный период, не обращают внимания на такой фактор, как рост мирового населения. Всё большая часть населения получает доступ к более развитому образу жизни с большим потреблением энергии, имущества, благ и так далее. Кроме того, сейчас экономика начинает «зеленеть» и становится цифровой. Эти два феномена приводят к существенным трансформациям и к инвестициям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума был затронут вопрос о влиянии климатической повестки на мировую экономику.