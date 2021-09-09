Калуга, 9 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году запланирован ремонт автомобильных дорог общей протяженность 149,4 км, сообщили 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Дорога в Калужской области

По словам министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева, на территории региона в 2021 году на реализацию программы дорожных работ направлено 9,9 млрд рублей: 4,3 млрд — средства федерального бюджета, 5,6 млрд — средства областного бюджета. В 2021 году в рамках нацпроекта ремонт проходит на 155,7 км дорог регионального и местного значения в Калуге и Обнинске, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Малоярославецком, Перемышльском, Мещовском, Мосальском, Сухиничском и Ферзиковском районах. В общем объеме работ 73 км — дороги Калужской агломерации. Кроме этого, в рамках проекта продолжаются начатые в 2019 году работы по строительству обхода Калуги на участке Анненки-Жерело. В настоящее время ходе работ уложено 896,38 тыс. кв. метров верхних слоев асфальта, что составляет 67,2% от запланированного объема. Ведутся работы по монтажу пяти стационарных комплексов фотовидеофиксации в Калуге и Обнинске, Барятинском, Малоярославецком и Тарусском районах. Выполняются строительно-монтажные работы по устройству двух постов весогабаритного контроля на региональных автомобильных дорогах, также устанавливается освещение на дорогах в 30 населенных пунктах в 13 районах области. По итогам года протяженность линий освещения составит 41,6 км.

«В 2022 году в рамках нацпроекта запланирован ремонт дорог общей протяженностью 149,4 км, в том числе дороги Калужской агломерации — 92,3 км. За счет выполнения дорожных работ в 2022 году планируется увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 51,5%, долю дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам требованиям, до 75%, а также снизить смертность в результате ДТП», — отметил Михаил Голубев.