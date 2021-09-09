Москва, 9 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Снижение цен на бензин в России отчасти связан со снижением спроса на топливо в связи с окончанием периода массовых отпусков, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

ru.torange.biz Бензин

«После двухмесячного роста, связанного, в том числе, с повышенным спросом на бензин вызванным активными поездками российских граждан в автопутешествия по стране из-за закрытых границ, произошло снижение цен на бензин на 0,3%.

Еще одним фактором, который мог оказать влияние на коррекцию цен на бензин, является начало уборочной кампании в стране.

В этот период, как правило, правительство РФ уделяет повышенное внимание ценам на топливо», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, розничные цены на топливо в России за неделю с 30 августа по 6 сентября впервые за год снизились. Это 9 сентября следует из данных Росстата.

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