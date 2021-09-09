Иркутск, 9 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области распространил оперативное видео, которое, как надеются правоохранители, поможет найти двух жителей Иркутской области — брата и сестру: Дмитрий и Ирина Маценко — подозреваются в поджоге автомобиля, в котором находился маленький ребёнок.

Цитата из оперативного видео В Иркутске на парковке подожгли автомобиль вместе с девочкой

Как сообщает 9 сентября пресс-служба ведомства, утром 7 сентября подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, подъехали на автомобиле Nissan Qashqai серого цвета к парковке здания, расположенного на ул. Верхняя мкр. Николов посад в р.п. Маркова.

Мужчина, выйдя из автомобиля, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия.

Умысел подозреваемых не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку малолетняя, увидев огонь, испугалась и выбежала из автомобиля. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство малолетней, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «в», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время злоумышленники объявлены в федеральный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года в Чите вынесен обвинительный приговор 33-летнему местному жителю Василию Дунцу, который в ходе ссоры с соседями застрелил 9-летнюю девочку.

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