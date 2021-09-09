Грозный, 9 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Чечне снижается число лиц, заразившихся коронавирусом. Так, за прошедшие сутки была подтверждена опасная инфекция у 68 человек, а сутками ранее — у 75, в то время как почти три недели назад — 18 августа были выявлены сразу 173 заболевших. Такие данные приводит 9 сентября федеральный оперативный штаб.

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Число выздоравливающих ежедневно растет, вдвое превышая число новых заболевших. За последний день были выписаны 138 пациентов. А общее число сумевших преодолеть болезнь достигло 19 518 человек. Заразились же коронавирусом за все время пандемии 21 302 жителя Чечни.

Не удалось спасти врачам 539 человек, в том числе трое из них скончались за последний день.