Москва, 9 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В программу Европейских игр 2023 года включено фехтование. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

OpenClipart-Vectors Фехтование

Отмечается, что в сентябре 2020 года фехтование было включено в предварительный список Европейских игр.

При этом соревнования получат статус чемпионата Европы. Кроме того, на них будут разыграны рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду-2024. Это следует из соглашения между EOC и Европейской конфедерацией фехтования (EFC).

«Это важный шаг к укреплению позиции фехтования в олимпийской программе и обеспечению возможности участия в олимпийских соревнованиях для всех национальных федераций Европы», — сказал президент EFC и глава Олимпийского комитета Росси (ОКР) Станислав Поздняков.

В 2015 году фехтование было представлено на первых Европейских играх в Баку, а в 2019-м на Играх в Минске фехтование не вошло в соревновательную программу.