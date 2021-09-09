Джакарта, 9 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Министр по правам человека в Индонезии Ясонна Лаоли выплатил компенсацию в размере 30 млн индонезийских рупий ($2106) трем семьям заключенных, погибших в результате пожара в тюрьме Тангеранга, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Тюрьма

Трое заключенных скончались во время лечения в районной больнице Тангеранга утром 9 сентября.

Ясонна Лаоли также пообещал, что министерство возьмет на себя все расходы по похоронам после установления личности жертв.

В индонезийской тюрьме при пожаре погибли 44 заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 50,2% медиков получили третью дозу вакцины против коронавируса.