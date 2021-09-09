Кызыл, 9 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, ночью 10 сентября по региону ожидаются сильные дожди, грозы и град.

Pixabay.com Снег в горах

Местами пройдёт мокрый снег. Шквалистый ветер усилится до 15−20, местами до 25 метров в секунду.

Днём 10 сентября ожидаются небольшие дожди. Температура ночью местами опустится до 2 градусов ниже ноля. Днём воздух прогреется от 9−14 до 15−20 градусов тепла.

«В Кызыле: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, возможен град, днём преимущественно без осадков», — отметили в ведомстве со ссылкой на данные гидрометцентра.