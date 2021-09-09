Пропавших в Красноярском крае школьниц нашли
Лесосибирск, Красноярский край, 9 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Две пропавшие 13-летние школьницы из города Лесосибирска Красноярского края найдены. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полиция
По данным ведомства, с девочками всё в порядке. Их нашли в посёлке Колесниково города Лесосибирска.
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Сообщить подробности в полиции обещали позже.
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Как сообщал ИА REGNUM, информация о пропаже школьниц появилась 8 сентября в соцсетях. Проверки по данному факту организовали сотрудники полиции, прокуратуры, СКР.