Лесосибирск, Красноярский край, 9 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Две пропавшие 13-летние школьницы из города Лесосибирска Красноярского края найдены. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По данным ведомства, с девочками всё в порядке. Их нашли в посёлке Колесниково города Лесосибирска.

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Сообщить подробности в полиции обещали позже.

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Как сообщал ИА REGNUM, информация о пропаже школьниц появилась 8 сентября в соцсетях. Проверки по данному факту организовали сотрудники полиции, прокуратуры, СКР.