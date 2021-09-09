В Костромской области обрушилась крыша детского сада
Кострома, 9 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В основном здании единственного детского сада «Сказка» Октябрьского района Костромской области рухнула крыша. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заведующая учреждением Светлана Кашина.
Инцидент произошёл 2 сентября 2021 года. Рабочие подрядчика, ремонтирующего кровлю детского сада, сложили листовое железо в одном месте.
Работы по капитальному ремонту крыши учреждения осуществляются в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели из федерального бюджета выделили 2,6 млн рублей. По условиям контракта подрядчик — индивидуальная предприниматель Тимургалиев Анас Нуруллович из Марий Эл должен завершить работы до 30 сентября 2021 года. Однако руководство детского сада сомневается, что рабочие приведут крышу в порядок в указанные сроки.
Ситуация осложняется тем, что дети не могут посещать учреждение и получать образование до окончания ремонта. Родители 70 ребят вынуждены отпрашиваться с работ и терпеть неудобства, оставаясь с ними дома. Руководство детского сада намерено разорвать контракт с подрядчиком и добиваться внесения его в реестр недобросовестных исполнителей. Сколько времени понадобится на поиски нового подрядчика и завершение работ, пока не известно.