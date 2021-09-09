Бристоль, Великобритания, 9 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Неизвестный вооруженный ножом мужчина совершил нападение на сотрудников магазина на автозаправочной станции в Бристоле, из-за чего пострадал как минимум один человек. Об этом 9 сентября сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

PublicDomainPictures Нож

«Мужчина с ножом находится в магазине при АЗС», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что один человек покинул место инцидента и направился в медучреждение «с ранениями, не угрожающими жизни».

Также уточняется, что на место происшествия прибыли вооруженные правоохранители и полицейский-переговорщик, которые пытаются «прийти к безопасному завершению инцидента».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что в Нижневартовске будут судить одного из участников преступной группы, которая под видом спецназа похитила у одного из местных бизнесменов сейф с крупной денежной суммой.