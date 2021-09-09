Волгоград, 9 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Волгоградской области 9 сентября подтверждено 346 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено стуками ранее. Завершили лечение ещё 335 пациентов, зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 20 районах региона. В целом, в Волгоградской области коронавирус подтвердили у 84 856 жителей. Справились с заражением 75 290 человек, скончался от осложнений 2 431 пациент.

Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 7 135 человек.