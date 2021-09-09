Белград, 9 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич встретился 9 сентября в Белграде с непризнанным ООН верховным представителем международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристианом Шмидтом. Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

Во время переговоров с немецким политиком, Вучич отметил, что Сербия уважает целостность Боснии и Герцеговины, так же, как и целостность Республики Сербской в рамках БиГ. По мнению сербского лидера, народы в БиГ должны самостоятельно принимать решения о своем будущем при минимальном давлении и без вмешательства со стороны.

Шмидт высказал мнение о том, что Босния и Герцеговина должна стать функциональным государством, и тогда она не будет нуждаться в международном наблюдении. Он также поддержал инициативы, направленные на региональную интеграцию всех стран Западных Балкан, которые должны стать очередным шагом в сторону евроинтеграции региона.

Напомним, что Республика Сербская, Россия и Китай не признают Кристиана Шмидта легитимным верховным представителем международного сообщества в БиГ, так как его кандидатуру не одобрил СБ ООН. Ранее Вучич заявил, что Белград уважает позицию Баня-Луки по отношению к верховному представителю, но «Сербия должна иметь собственное мнение».