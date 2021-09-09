Уфа, 9 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Осужденного, который самовольно покинул колонию — поселения, разыскивают в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказания по региону.

Prokuror-kaluga.ru Осужденный за хулиганство

Сообщается, что осужденный 1983 года рождения отбывал наказание за кражу и сбежал из колонии — поселения в г. Мелеуз.

«До ареста проживал в районном поселке Умет Уметского района Тамбовской области. Особой приметой разыскиваемого преступника является шрам на левой щеке около 5 сантиметров. Был одет в бейсболку черного цвета с белой эмблемой, куртку цвета хаки, черную кофту, брюки зеленого цвета, ботинки темного цвета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас стражи порядка ведут поиски беглеца.