Москва, 9 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В России следует сократить уровень инвалидизации до 10%. Об этом 9 сентября на IV Форуме социальных инноваций регионов заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Инвалид

Он отметил, что добиться этого можно, в том числе с помощью программ по реабилитации пациентов.

«Реабилитация — то, чего сегодня не хватает», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Он напомним, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что уже сегодня в проект бюджета «погружено 60 млрд».

«Это и инфраструктура, и оплата медицинской помощи. До 10% мы должны сократить уровень инвалидизации и пребывание на больничном листе», — подчеркнул Мурашко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин предложил разработать программу поддержки для обеспечения занятости в России людей с ограниченными возможностями.