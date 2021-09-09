Киев, 9 сентября 2021, 13:36 — REGNUM Власти Киева планируют установить в столице Украины памятник борщу, сообщила пресс-служба Киевской госадминистрации 9 сентября.
Отмечается, такой памятник нужен для популяризации гастротуризма, а также поскольку необходимо «ценить идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния».
Пресс-служба цитирует заместителя городского главы Владимира Бондаренко, который заявил, что городская власть полностью поддерживает такие общественные инициативы по популяризации украинской кухни.
На первом этапе киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры. Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов.
ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году правительство Украины обвинило Россию в «краже борща». После этого американские СМИ саркастически отмечали, что борщ стал «причиной для новой битвы в борьбе Украины за независимую национальную идентичность и против многих веков российского доминирования».