Весь мир, 24 мая, 2012, 10:35 — ИА Регнум. Итоговая декларация саммита НАТО в Чикаго в полной мере отражает интересы и позицию Румынии по региону Южных Балкан и Черноморскому региону, в том числе в контексте урегулирования "замороженных конфликтов". Как сообщило румынское государственное информационное агентство Agerpres, об этом заявил 23 мая по итогам саммита президент Румынии Траян Бэсеску .

"В декларации саммита особо затронута проблема Приднестровья, а также подтверждается позиция нашей организации, альянса, относительно безоговорочной поддержки принципа международного права в обеспечении суверенитета таких стран, как Молдавия, Грузия, Азербайджан, - заявил, в частности, Бэсеску. - Кроме того, касаемо Приднестровья сделано особое замечание: урегулирование приднестровского конфликта альянсом рассматривается как переговоры в рамках уже созданной системы в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, Евросоюз и США - наблюдатели - прим. ИА REGNUM). Так что ни США, ни ЕС не становятся вне системы разрешения приднестровской проблемы".