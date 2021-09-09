Чаа-Хольский район, Тыва, 9 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Чаа-Хольском районе Туве возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребёнком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в полицию обратилась тётя потерпевшей.

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Ранее мать 13-летней школьницы была лишена родительских прав, после чего девочку передали под опеку семьи родного брата. Однако, как выяснили правоохранители, 32-летняя жена мужчины невзлюбила её и систематически наносила побои. По признаниям несовершеннолетней, это продолжалось более двух лет.

«В настоящее время школьницу под временную опеку взяла её родственница, которая и сообщила в полицию о данном факте», — отметили в ведомстве.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до трёх лет.