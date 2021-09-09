Грозный, 9 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Долг за свет частных потребителей электроэнергии в Чечне вырос до 1,6 млн рублей. В целях снижения задолженности абонентов энергетики начнут применять штрафные санкции в виде взимания пени, сообщили 9 сентября в пресс-службе АО «Чеченэнерго».

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"На начало августа текущего года задолженность за энергоресурс среди потребителей частного сектора в регионе достигла 1,6 млрд рублей. Для снижения задолженности с нового года будут введены штрафные санкции в отношении неплательщиков», — говорится в сообщении компании.

Энергетики уведомили абонетов-должников, что с 1 января 2022 года им будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы долга. В настоящее время это 0,04% от суммы за каждый день просрочки.

Отметим, в начале 2021 года в Чечне уровень расчетов потребителей за два первых месяца составлял 72%. Общая задолженность на 1 марта ссотавляла 4,75 млрд рублей, в том числе долги населения — около 1,7 млрд рублей и долги предприятий ЖКХ — свыше 2,2 млрд рублей.