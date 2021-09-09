Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Крестный ход, фестиваль исторической реконструкции, лазерное шоу и другие мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге в ближайшие дни в честь 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города на Неве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Корин. Фрагмент картины «Александр Невский», 1942 год

Как рассказали в Смольном, 11 и 12 сентября на Кронверкской набережной пройдет фестиваль реконструкторов «Невская Битва», н, а котором будут воссозданы эпизоды знаменитых победных сражений Александра Невского.

В ночь на 12 сентября в рамках шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост будет разведен под исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский». Музыку дополнит лазерная проекция на мосту.

Ключевым событием основного дня празднований 12 сентября станет божественная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, а после нее — крестный ход. В Благовещенской церкви лавры будет открыт бюст Александра Невского.

Напомним, 12 сентября 1724 года в эту церковь из Владимира были торжественно доставлены мощи благоверного князя по указу Петра I.

Также в этот день пройдёт торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского.