Брюссель, 9 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Европейская организация Euro NCAP провела серию краш-тестов новых моделей Lynk & Co, Nio, Subaru, Audi и Toyota. Об этом сообщается на сайте организации.

Euro NCAP Краш-тест Lynk & Co 01

На пассивную безопасности были проверены: кроссоверы Lynk & Co 01 и Nio ES8, универсал Subaru Outback, а также электрокар Audi Q4 e-tron и седан Toyota Mirai, работающий на водороде.

Модель Lynk & Co получила оценку в пять звезд. Для взрослых пассажиров кроссовер безопасен на 97%, для детей — на 97%, для пешеходов — на 71%. Работа электронных помощников оценена в 81%.

Также высшую оценку получил Nio ES8. Безопасность взрослых пассажиров специалистами Euro NCAP была оценена на 82%. Показатели безопасности детей чуть выше — 84%. Опции безопасности способны защитить от аварий в 92% случаев. А вот для пешеходов модель будет безопасна на 72%.

Остальные три модели также получили по пять звезд. За безопасность взрослых пассажиров Subaru получил 88%, Audi — 93%, Toyota — 88%; за безопасность детей Subaru оценили на 89%, Audi — 89%, Toyota — 85%.

Ранее в сети появилось видео краш-теста моделей Dacia/Renault Logan и Sandero Stepway нового поколения. Машины получили одинаковые результаты. Безопасность взрослых пассажиров специалистами Euro NCAP была оценена на 70%. Показатели безопасности детей чуть выше — 72%.

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