Москва, 9 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. За истекшие 8 месяцев 2021 года столичные власти продали 1014 объектов нежилого фонда, а за оставшееся время намерены реализовать на электронных торгах порядка 700 объектов, среди которых машино-места, нежилые помещения и здания. Об этом 9 сентября сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Pixabay.com Распродажа с аукциона

Чиновник отметил, что сделки с городской недвижимостью показывают устойчивый рост, так за аналогичный период 2019 года было реализовано 286 объектов недвижимости на общую сумму 2,5 млрд рублей. В 2020 году с января по август заключили уже 583 договора на общую сумму 3,4 млрд рублей, а за весь год реализовали 898 объектов. За истекший период нынешнего года совершили почти в два раза больше сделок относительно прошлого года, что в стоимостном выражении составило 4,5 млрд рублей.

Основной объем продаж пришелся на август, когда было заключено 285 договоров на сумму 731 миллион рублей. Также не менее продуктивными оказались март с его 252 договорами купли-продажи в общей сложности на 938,3 миллиона рублей и апрель, когда было подписано 182 соглашения на 1 млрд рублей.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, наибольшее количество объектов недвижимости было продано на юго-западе города — по ним заключено 503 договора купли-продажи на 693 миллиона рублей, на западе столицы — 114 сделок на 281 миллион рублей и на северо-востоке — 68 договоров купли-продажи на 353 миллиона рублей.

Напомним, что в начале года в столице впервые прошли в электронные аукционы по аренде городских земельных участков. Их итогом стала сдача участка на западе города площадью 0,73 гектара в аренду по цене 5,5 миллиона рублей в год.

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