Калуга, 9 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Школьники из Калужской области стали участниками образовательной программы «Старт в будущее», которая состоится во всероссийском детском центре «Орлёнок» в ходе десятой смены. Об этом 9 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

200 мальчиков и девочек в возрасте 11−16 лет — лидеры органов ученического самоуправления, помощники вожатых и активисты детских общественных организаций региона. В «Орлёнке» они будут развивать навыки, которые помогут им стать успешными в любой области, приобретут опыт командного взаимодействия, посетят мастер-классы от специалистов в области личностного роста и менеджмента, пройдут курс по развитию управленческих компетенций «Будущее в наших руках».

На мастер-классе по проектированию «ПРО ПРОект» юные калужане вместе с наставниками проработают инициативы, которые впоследствии смогут реализовать на базе своих школ. В финале смены состоится итоговая конференция, где «орлята» представят собственные проекты. В числе ключевых событий ближайших недель — занятия в развивающем пространстве «Проба-Старт», серия деловых игр «Проффбург», конкурс талантов «К звёздам!» и гала-концерт «Будущее в наших руках».

«Эту смену можно назвать кузницей будущих первоклассных специалистов — одарённых, инициативных, обладающих высоким уровнем мотивации и желанием созидать, причём в самых разных сферах. Программа раскрывает в детях творческий потенциал, помогает нащупать верные ориентиры и проложить путь к полноценной самореализации. Рад, что сотрудничество «Орлёнка» с правительством Калужской области складывается удачно, и юные представители региона уже в Центре — настроены на активную смену и готовы к свершениям. Желаю им продуктивной работы и хорошего отдыха», — отметил директор всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.