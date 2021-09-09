Москва, 9 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Экономики России и США в будущем станут более интегрированы между собой. Об этом 9 сентября сообщил независимый обозреватель финансовых рынков Крис Скиннер на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

По словам эксперта, в пользу этого говорит развитие технологий и изменения самой структуры финансовых отношений в глобальном масштабе.

«Есть уже много активных инвесторов, которые просыпаются и понимают, что происходят изменения. Поэтому ещё одна моя тема в отношении следующего десятилетия — мы увидим движение к капиталу заинтересованных лиц. Это будут объединения, брак так сказать между экономикой России, к примеру, и США», — сказал Скиннер.