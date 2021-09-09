Шадринск, Курганская область, 9 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Вандализмом на благоустроенной в Шадринске занимаются «пьяные одиночки». Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба губернатора Курганской области Набережная Шадринска

Напомним, набережную во втором по численности городе Зауралья благоустроили в 2020 году за 53,6 млн бюджетных рублей. Уже в марте 2021 года стало очевидным, что отваливается плитка, а недавно вандалы разрушили там ротонду. Шадринцы в социальных сетях сообщают, что на набережной с вечера и до утра устраиваются «дискотеки» с горячительными напитками, а полиция не реагирует на группы дебоширов.

«Набережная Шадринска, завершаем устранение недостатков. Теперь надо, чтобы население берегло объект, не позволяя пьяным одиночкам разрушать то, что создано руками сотен людей и приносит радость и удовольствие тысячам», — констатировал Вади Шумков.