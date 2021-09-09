Москва, , 13:28 — REGNUM Администрация президента РФ не имеет общей позиции в отношении идеи об изъятии у экспортёров сверхдоходов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 9 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, считают ли в президентской администрации такое предложение справедливым. Песков заявил, что не даст в этом случае комментариев.

«Какой-либо однозначной позиции на этот счёт в Кремле нет», — сказал Песков и предложил запросить комментарии у правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября министр финансов Антон Силуанов предложил направлять на развитие новых отраслей экономики доходы, полученные от продажи сырья за рубеж. Сейчас огромные доходы от продажи сырья идут на дивиденды акционерам, напомнил он.

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