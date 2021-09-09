Рязань, 9 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Задержан заместитель начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД Рязанской области Юрий Чешковский.

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Полицейского обвиняют в получении взятки. По решению суда его заключили под стражу на два месяца, постановление ещё может быть обжаловано, сообщает «КП — Рязань».

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения рассматривал 8 сентября Советский районный суд Рязани.