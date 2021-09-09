Будапешт, 9 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Венгрии необходимо сохранить свое членство в Европейском союзе, однако объединению нужны глубокие реформы. Об этом 9 сентября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала РБК.

Петер Сийярто

«Мы члены Евросоюза и будем членами Евросоюза, тут нет вопросов — это взаимовыгодные отношения, и (мы) хотели бы их сохранить. Но для этого Евросоюз должен измениться в будущем, потому что он теряет свои конкурентные позиции в глобальном масштабе, он теряет свою силу», — сказал он в ответ на слова ведущего о том, что в Венгрии много выступающих против членства страны в ЕС и об это даже говорят некоторые официальные лица.

При этом Сийярто уточнил, что доля ЕС в глобальном ВВП неизменно снижается и добавил, что он выступает за прекращение идеологических споров в ЕС, мешающих делать практические действия.

«Еврокомиссия рассматривает вакцины как идеологический вопрос. Мы бы никогда этого не сделали — вакцины существуют для того, чтобы спасать жизни, а не для того, чтобы вести идеологические споры», — отметил глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Венгрии, желающие привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», на сегодня лишены такой возможности. Страна полностью исчерпала запасы препарата, которую Будапешт закупил у России.