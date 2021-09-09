Москва, , 13:19 — REGNUM Российская сторона не может подтвердить информацию о том, что с Вашингтоном обсуждается подготовка новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил 9 сентября дипломатический источник.

Россия и США Mil.ru

«Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее украинское сетевое издание сообщило о возможной встрече в октябре российского и американского лидеров. Отмечалось, что Москва и Вашингтон ведут соответствующие переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков не подтвердил эти сведения, он заявил, что «каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет».

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