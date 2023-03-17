Москва, 9 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Вопрос об изменении климата становится для кого-то догмой и оружием. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Изменение климата — это фактор общественного мнения. Эта тема сильнее волнует молодое поколение в развивающихся странах. Еще это и геополитический фактор. У нас была большая идея в XX веке не допустить большой мировой войны. Теперь время прошло, и этой большой идеи не стало. И спасти Землю от изменения климата — это новая большая идея, объединяющая человечество. Но она имеет две стороны, и для кого-то это становится догмой и оружием. Будут приниматься решения на триллионы долларов», — сказал министр.

Второе изменение, о котором предупредил министр, — это изменение технологий.

«Новые технологии позволят любой материал производить искусственным способом. Даже мясо. Представьте, что всё можно напечатать на 3D-принтере. Тогда всё, что мы выкапываем, перестанет иметь экономический смысл. Это будет большой экзистенциальный вызов», — сказал министр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на площадке форума выступил предприниматель Олег Дерипаска.