Лесосибирск, Красноярский край, 9 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Красноярском крае устанавливается местонахождение двух 13-летних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным ведомства, 9 сентября в СК поступило сообщение о безвестном исчезновении двух 13-летних девочек из города Лесосибирска Красноярского края. Процессуальную проверку по данному факту проводит следственный отдел по Лесосибирску.

Предварительно установлено, что 7 сентября две 13-летних школьницы уехали в посёлок Колесниково города Лесосибирска. Домой они в привычное время не вернулись.

9 сентября местные жители видели подруг в посёлке Колесниково, однако девочки успели скрыться.

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Поиски пропавших школьниц организованы с привлечением сотрудников СК, полиции, волонтёров и добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным прокуратуры, причиной ухода из дома стал конфликт с матерью одной из девочек. На профилактическом учёте родители и дети не состояли.