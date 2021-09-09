Пропажей двух школьниц в Красноярском крае заинтересовался СК
Лесосибирск, Красноярский край, 9 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Красноярском крае устанавливается местонахождение двух 13-летних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, 9 сентября в СК поступило сообщение о безвестном исчезновении двух 13-летних девочек из города Лесосибирска Красноярского края. Процессуальную проверку по данному факту проводит следственный отдел по Лесосибирску.
Предварительно установлено, что 7 сентября две 13-летних школьницы уехали в посёлок Колесниково города Лесосибирска. Домой они в привычное время не вернулись.
9 сентября местные жители видели подруг в посёлке Колесниково, однако девочки успели скрыться.
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Поиски пропавших школьниц организованы с привлечением сотрудников СК, полиции, волонтёров и добровольцев.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным прокуратуры, причиной ухода из дома стал конфликт с матерью одной из девочек. На профилактическом учёте родители и дети не состояли.