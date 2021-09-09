Пенза, 9 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Пензе впервые решено провести полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие под эгидой Минпросвещения РФ состоится с 12 по 15 сентября. Ожидается приезд более 700 участников из 23 субъектов России, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Организаторы «Большая перемена»

Заезд участников запланирован на 12 сентября, активные программы стартуют с 13 сентября. Каждому конкурсанту нужно будет в игровой форме пройти серию тестов, которые помогут организаторам подобрать испытания, позволяющие максимально раскрыть потенциал участников. Для конкурсантов проведут мотивационные встречи со спикерами — известными и успешными личностями. Также с ребятами запланированы тренинги по развитию навыков командной работы. Затем предусмотрена добровольческая активность, вместе с волонтерами ребята выполнят какие-то общественные поручения. Завершится программа образовательными экскурсиями.

Конкурс пройдет по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технология («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» получат денежные призы. Потратить средства ребята смогут как на дополнительное образование, так и на покупку спортивного снаряжения, образовательных гаджетов. Также все финалисты получат путевки в международный детский центр «Артек». Финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения окажут 20 лучшим учебным заведениям.

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