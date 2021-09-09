Москва, 9 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Развитие криптовалют станет главным вызовом для правительств всех стран мира в ближайшие 10 лет. Об этом 9 сентября сообщил независимый обозреватель финансовых рынков Крис Скиннер на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM

Криптовалюта

Эксперт напомнил, что криптовалюты не признают правительств. Они децентрализованы и независимы. Благодаря им можно переводить деньги через сеть в любое место.

«И я вижу, что правительства не могут больше регламентировать денежные потоки — это самый большой вызов для последующего десятилетия. К счастью для правительств большинство граждан не занимаются операциями в криптовалюте. И они не будут там действовать, пока это не станет проще», — сказал эксперт.

Однако в обозримом будущем ситуация может измениться. Цифровые технологии могут упростить процесс использования криптовалют, что сделает их использование массовым.

«Через 20 лет, возможно, станет просто заниматься операциями между США и Россией, Европой и Китаем без барьеров. И это будет вызов для правительств, они потеряют возможность контроля и надзора за финансовой системой», — заявил Скиннер.