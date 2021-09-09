Тихорецк, Краснодарский край, 9 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Женщина и маленький мальчик получили травмы в результате наезда автомобиля в Тихорецке Краснодарского края утром 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 07:50 на улице Красноармейской. По предварительным данным, 51-летняя женщина, находясь за рулём легкового автомобиля Hyundai, при парковке сбила шедших по тротуару 59-летнюю женщину и шестилетнего мальчика.

После аварии пострадавших доставили в больницу, там им была оказана помощь, сообщили «Кубанские новости». В отношении водителя составлен административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения.