Москва, 9 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В преддверии 800-летия Александра Невского директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова рассказала корреспонденту ИА REGNUM мероприятиях, которые с 8 по 12 сентября пройдут в крымской бухте Капсель.

«Ледовое побоище». «Школфильм», 1962 г Александр Невский

В частности, там состоится всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Александр Невский», посвященный 800-летию князя. На 11 сентября запланирована реконструкция одного из главных сражений Александра Невского со шведами. В мероприятии будут задействованы реконструкторы — участники общероссийского общественного движения «Росрекон» из 16 регионов страны.

«В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения святого благоверного Александра Невского, совершившего самые известные свои подвиги в юном возрасте. Историческая память народа состоит из множества событий и персонажей, которые и делают нашу страну великой.

Князь Александр Невский — государственный деятель, великий полководец, настоящий патриот и защитник своей страны. Его личность учит нас преданности Отечеству, своей семье и близким, а также неистребимому желанию пожертвовать собой без остатка во благо других людей. Фигуру Святого благоверного князя Александра Невского окружают тысячи мифов, его образ часто используется в искусстве, о нем снимают фильмы», — напомнила Наталия Мандрова.

Как сообщало ИА REGNUM, князь Александр Невский (1221−1263) одержал множество военных побед, включая Невскую битву (1240) с войском шведов и Ледовое побоище (1242) с рыцарями Ливонского ордена. Также известен как политик и дипломат. Был канонизирован в 1547 году.

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