Пекин, 9 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Китай уделяет большое внимание вопросам, касающимся активизации торгово-экономического взаимодействия с Дальним Востоком России, и намерен и в дальнейшем укреплять экономические контакты с ДФО. Об этом 9 сентября в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

Government ZA Флаги России и Китая

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Она отметила мощный потенциал развития этого российского региона, постоянно улучшающиеся механизмы совместного взаимодействия, а также рост значимости отраслевой интеграции Китая и РФ на Дальнем Востоке.

«Мы намерены совместно с российской стороной […] наращивать сотрудничество на Дальнем Востоке РФ, добиваться ещё более значительных результатов на данном направлении», — подчеркнула представитель китайского ведомства.

Шу Цзюэтин пояснила, что тем самым Пекин стремится «придать более насыщенный характер отношениям всеобъемлющего стратегического партнёрства с Россией», пишет ТАСС. Среди наиболее перспективных направлений для сотрудничества она назвала энергетику, добывающую промышленность, экологические и логистические проекты, а также переработку нефти, городское и инфраструктурное строительство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евразийского департамента министерства коммерции КНР Ван Кайсюань заявил, что объём инвестиций из Китая в Россию в январе-июле 2021 года достиг $200 млн (14,6 трлн рублей) и на 33% превысил показатель за аналогичный период 2020 года.

Добавим, что в сентябре полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что иностранные инвестиции в Дальний Восток достигли уровня 80 млрд долларов. При этом, по его слова, Япония по объёму инвестиций в регион опередила Китай.