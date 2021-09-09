Сыктывкар, 9 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии выросло до 1554. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, число больных ковидом за сутки увеличилось на 219. Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Сыктывкаре — 80 случаев и Ухте — 43. Под медицинским наблюдением находятся 6719 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, диспансеризация в Коми выявила абсолютно здоровых людей среди взрослого населения.