Москва, 9 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Начало рабочего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию ожидается после 17:00 9 сентября. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Уже где-то после пяти [часов вечера] мы ожидаем начало рабочего визита президента Лукашенко, его беседы с главой российского государства [Владимиром Путиным]», — сказал Песков.

По его словам, сперва оба лидера проведут беседу, которая продолжится за рабочим обедом. По окончанию общения Путина и Лукашенко планируется проведение совместной пресс-конференции.