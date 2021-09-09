Москва, 9 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Котировки нефти сегодня, 9 сентября, мало изменчивы, находясь в равновесии без сильных драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Нефть

«С одной стороны, цены поддерживаются ожиданием увеличения спроса по мере восстановления деловой активности в мире. С другой стороны, их сдерживает возможность усиления штамма «Дельта» и вероятность ослабления денежных стимулов Федрезерва США.

С этих позиций 9 сентября важно некоторое уменьшение котировок других рисковых активов, в частности, основных фондовых индексов в Европе на 0,3−1%.

В течение дня на цены может повлиять заседание Европейского центробанка (ЕЦБ) и выступления членов ФРС США. Инвесторы будут изучать их посылы с точки зрения дальнейшей кредитно-денежной политики, влияющей на предложение денег и их вложений в сырьевые фьючерсы.

Но в целом сегодняшний день предполагает большую вероятность низкой волатильности котировок чёрного золото. Их наиболее актуальный диапазон на день — $72,20−73,00 за баррель нефти марки Brent.

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