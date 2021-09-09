Ставрополь, 9 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки тесты на наличие коронавируса подтвердились еще у 358 жителей Ставропольского края. Общее число носителей инфекции увеличилось до 78 434 человек, сообщили 9 сентября в федеральном оперативном штабе. Всего в крае заболели почти 2,8% населения.

Nilses Коронавирус

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В настоящее время проходят лечение от COVID-19 12 143 жителя края. Это самый высокий показатель среди соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу. За прошедший день выздоровели 210 пациентов. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло на Ставрополье 63 772 человек.

За прошедший день еще на 20 человек выросло число умерших, а общее число смертей от COVID-19 составляет 2519 человек, что также является самым большим показателем в СКФО.