Казань, 9 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В программу Олимпийских игр должны войти соревнования смешанных дуэтов в синхронном плавании. Об этом 9 сентября заявил президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.

Petr Kratochvil Олимпийские игры

«Микст-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр», — цитирует Аль-Мусаллама ТАСС.

Он добавил, что это зрелищная дисциплина, которая есть на всех официальных соревнованиях и должна быть на Олимпийских играх.

Впервые соревнования смешанных дуэтов (женщин и мужчин) в синхронном плавании появились на чемпионате мира в 2013 году. В программу Олимпийских игр 2024 года в Париже данная дисциплина не вошла.