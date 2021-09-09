Рязань, 9 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Рязанской области 9 сентября выявлены 102 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 39 874 случая заболевания COVID-19. Выздоровел 36 291 человек, в том числе 124 выписаны за последние сутки. В учреждениях находятся 545 пациентов с коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 998 человек.