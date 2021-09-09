Анкара, , 13:11 — REGNUM Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США состоится, как ожидается, с 19 по 22 сентября. Об этом сообщили 9 сентября журналистам в канцелярии турецкого лидера.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

«Ожидается, что с 19 по 22 сентября наш президент отправится с визитом в США», — отметили в канцелярии.

Пока не раскрывается программа поездки Эрдогана в Соединённые Штаты, однако СМИ Турции называют этот визит «критически важным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что мировому сообществу следует взаимодействовать с афганскими радикалами, чтобы не допустить нарастания потока миграции из Афганистана.

Читайте также: Эрдоган призвал к взаимодействию с афганскими боевиками