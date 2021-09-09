Элиста, 9 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Власти Элисты не смогли расплатиться вовремя по исполненным муниципальным контрактам, в ситуацию вмешалась прокуратура. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Калмыкия.

Александр Юхименко Золотые ворота в парке «Дружба» в Элисте, Калмыкия

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» Элисты заключило два муниципальных контракта с ООО «НПО «Аквафлора» на поставку труб. Компания свои обязательства по муниципальным контрактам на общую сумму 6,1 млн рублей выполнила, однако из-за отсутствия финансирования со стороны администрации Элисты заказчик расплатиться вовремя не смог.

«Прокуратурой города в отношении заместителя главы администрации Элисты возбуждены два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.11 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Замглавы администрации оштрафован в общей сложности на 20 тыс. рублей — по 10 тыс. по каждому из дел Также в адрес администрации Элисты внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. На данный момент погашена задолженность по одному муниципальному контракту погашена на сумму 1,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, острая ситуация с муниципальной задолженностью сложилась в Орле — под арестом оказались счета муниципальных учреждений, в том числе детских садов и школ. Ликвидировать долги удалось лишь после получения помощи из федерального бюджета.