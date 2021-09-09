Киев, 9 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Перевозивший хасидов-паломников микроавтобус попал в ДТП в Киевской области, в результате чего погиб один гражданин Израиля. Об этом 9 сентября сообщает издание «Киев оперативный» в своем Телеграм-канале.

ДТП

«ДТП произошло на 109-м км трассы Киев — Одесса вблизи села Чупира. Автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель, перевозил 13 пассажиров — паломников-хасидов из г. Умань в аэропорт Борисполя», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что, согласно предварительным данным, водителя микроавтобуса ослепили фары встречного автомобиля, и он для предотвращения столкновения совершил резкий маневр, после чего «транспортное средство вылетело с дороги в поле».

«Вследствие автопроисшествия один пассажир, 45-летний израильтянин, который находился в микроавтобусе, погиб. Остальные телесных повреждений не получили», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинске пассажиры автобуса марки ПАЗ срочно эвакуировались, почувствовав запах газа.