Москва, 9 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Курс рубля отметился на сентябрьских минимумах в начале торгов 8 сентября, после чего развернулся и перешел в наступление. Доллар, едва не дотянувшись до области 73,40 руб., пошел на снижение и 9 сентября опустился под отметку 73 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

rotkevichkonstantin Рубли

«Что перевесило фактор сильного доллара и подтолкнуло российскую валюту к коррекции? Во-первых, нефть вернулась к росту, удержавшись над уровнем 71 доллар за баррель.

9 сентября подъем Brent пробуксовывает, но фьючерсы все же остаются на плаву в ожидании еженедельного отчета минэнерго по запасам. К слову, вчера ведомство понизило прогноз добычи в США на текущий и 2022 годы, что оказало локальную поддержку нефтяным ценам.

Во-вторых, замминистра финансов РФ Максимов намекнул, что министерство может снова сократить объем государственных заимствований, сославшись на улучшение ситуации с доходами.

В-третьих, российские активы позитивно отреагировали на сообщения о возможном запуске поставок по «Северному потоку — 2» уже со следующего месяца.

Впрочем, восстановление рубля может оказаться неустойчивым и кратковременным. Доллар с большой долей вероятности продолжит дорожать на ужесточении риторики Федрезерва, который, похоже, всерьез намерен начать сокращение покупок активов в этом году.

На этом фоне не ожидается возвращения спроса на риск, что также ограничит бычий потенциал «россиянина». Более того, до конца сегодняшней сессии доллар вполне может вернуться выше 73 руб., если защитный спрос снова активизируется», — считает эксперт.

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