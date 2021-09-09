Москва, 9 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Прокачка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии приостановлена предприятием «Белнефтехим» до 13 сентября. Об этом сообщил 9 сентября официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Transoil.by Нефтепровод «Дружба»

Он отметил, что белорусское предприятие остановило подачу, так как принимает партию нефти с территории Украины.

«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив её в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Белоруссии», — сказал Демин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по нефтепроводу «Дружба» нефть идёт на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии и — транзитом — в Европу. Начинаясь в Самарской области, трубопровод идёт через Брянск, затем разветвляется на северный и южный участки. «Дружба» проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Словакии, ФРГ, Венгрии, Латвии и Литвы.