Красноярск, 9 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Житель города Красноярска подозревается в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в УФСБ России по Красноярскому краю.

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Ранее сотрудники ведомства получили информацию о том, что в регионе с использованием интернета организован бесконтактный сбыт крупных партий наркотических средств в интересах одного из интернет-магазинов.

Участника наркоторговли нашли. В его жилье обнаружили свёртки из строительных материалов, внутрь которых злоумышленник помещал наркотики.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области отправили за решётку жителя Курска, пытавшегося доставить в регион около 3 кг синтетических наркотиков.

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