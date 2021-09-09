Обнинск, Калужская область, 9 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Премией правительства Калужской области имени К. Э. Циолковского отмечена научно-исследовательская работа коллектива ученых Государственного научного центра Российской Федерации обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) за разработку эффективных методов контроля работоспособности и оптимизации технологического процесса изготовления элементов из керамических материалов для новейших образцов авиационной и ракетной техники. Об этом 9 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на генерального директор предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru На обнинском научно-производственном предприятии «Технология».

На соискание премии была представлена коллективная работа научных работников: заместителя директора по производству направления «Керамика», доктора технических наук Дмитрия Харитонова, начальника лаборатории направления «Керамика», кандидата технических наук Александра Терехина и начальника лаборатории направления «Керамика», кандидата технических наук Антонины Анашкиной. В рамках проекта ученые разработали и внедрили новые технологии, методы испытаний и контроля производства радиопрозрачных обтекателей из керамических материалов для высокоскоростных летательных аппаратов. Большинство найденных инженерно-технических и научных решений уже реализованы в серийном производстве. Внедрение передовых методов позволило в четыре раза увеличить количество выпускаемой продукции и повысить качество производимых изделий более чем на 30%. По результатам выполненной творческим коллективом научно-исследовательской работы получены 37 патентов на изобретения, 17 из них внедрены в производство, опубликовано 23 работы в научных изданиях.

«Ценность и эффективность сформировавшейся на «Технологии» производственной системы состоит в оперативном внедрении научных разработок. Это служит не только повышению конкурентоспособности продукции, но и дополнительным стимулом для занятых наукой сотрудников. Они имеют возможность реализовать и оценить результаты своего интеллектуального труда в реальном производстве», — отметил Андрей Силкин.