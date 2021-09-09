Москва, 9 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Большая часть жителей России предпочла в 2021 году отправиться в отпуск на личном автомобилей. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на исследование «Авто Mail.ru».

Автомобиль

70% респондентов ответили, что предпочли путешествовать в текущем году на личном автомобиле. Ещё 23% опрошенных отправились в отпуск на самолете. И только 4% выбрали поездку на поезде.

Большинство принимавших участие в опросе жителей России отдыхали в 2021 году летом. Только 19,5% респондентов перенесли отпуск на другое время года.

61% опрошенных отправлялись в путешествие на расстояние до 5 тыс. км. По 15% респондентов сказали, что путешествовали в пределах 500 и 1000 км. И только 9% жителей России отправились на расстояние свыше 5 тыс. км.

Самым популярным направлением среди опрошенных оказался юг России (58%). В исследовании приняли участие 3300 жителей России.

Напомним, согласно исследованию «Авто Mail.ru», средняя стоимость покупки автомобиля с пробегом в России составила более 800 тыс. рублей.

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